CRIME

PM morre e outro fica ferido após tiroteio em Praia do Forte

Um policial militar morreu e outro ficou ferido após uma troca de tiros na tarde desta quarta-feira (28) em Malhada, na Praia do Forte, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo a Polícia Militar, a dupla do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) realizava um patrulhamento quando se deparou com um grupo armado.