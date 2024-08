VIOLÊNCIA

Traficante do BDM morre em confronto com a PM em Pernambués

Conhecido como ‘Piu’, criminoso trocou tiros com a Peto na localidade da Horta

Wendel de Novais

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 07:35

PM tem reforçado policiamento no bairro após confrontos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um traficante da facção do Bonde do Maluco (BDM), identificado apenas como ‘Piu’, morreu após confronto com policiais militares na noite de segunda-feira (27), em Pernambués, em Salvador. O bairro, que tem registrado tiroteios recorrentes, vive uma guerra entre grupos criminosos, onde o BDM tenta recuperar área tomada pelo Comando Vermelho (CV). De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), a morte do criminoso foi registrada na Rua das Cobras, na localidade da Horta.

Policiais militares ouvidos pela reportagem confirmaram que, apesar de não ter identificação formal, Piu era um nome ‘importante’ do BDM na região de Pernambués, responsável pela organização do tráfico na Horta e na Baixa do Manu, áreas disputadas pelas facções nesse momento. Ele, entretanto, estaria nas ruas para tentar avançar na tentativa de recuperar território para o BDM nas localidades. Não há no entanto, uma confirmação oficial da PM sobre essas informações.

Piu foi encontrado com pistola, munições e drogas Crédito: Reprodução/PM

Em nota, a corporação informou apenas que dois homens foram baleados em confronto e socorridos. “Os militares realizavam patrulhamento na região, quando avistaram indivíduos armados que, ao perceberem a presença das guarnições, atiraram. Houve o revide. Após os tiros, dois homens foram encontrados feridos, sendo socorridos para o Hospital Roberto Santos, onde um deles não resistiu aos ferimentos e o outro permaneceu custodiado e sob cuidados médicos”, diz em nota.

Com os dois suspeitos alcançados pelos policiais, foram encontradas 28 porções de maconha e 27 de cocaína, uma pistola calibre 9 milímetros, um rádio transmissor, dois relógios e dinheiro, que foram apresentadas na sede do DHPP, onde a ocorrência foi registrada.

A Polícia Civil da Bahia (PC), através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), também confirmou a morte do criminoso. Segundo a PC, PMs estavam realizando rondas quando foram recebidos a tiros. “No revide, um homem sem identificação formal foi baleado e socorrido ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu. Foi apresentada uma pistola e porções de maconha”, informou.

A presença de homens armados, tanto do BDM como do CV nas ruas, tem causado dias de terror para moradores. Uma pessoa, que mora no local, conta que às 20h desta terça-feira já ouvia tiros na Horta. “Eu cheguei do trabalho e só foi o tempo de me sentar no sofá aqui para começar a escutar as rajadas [de tiros nas ruas]. Pelo barulho, parecia muito ser na Horta mesmo”, conta, sem se identificar.