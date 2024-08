CRIME

Caça a 'traidores' e intimidação: entenda a guerra de facções em Pernambués

BDM chegou a enviar recado para moradores sobre disputa que trava com o CV

Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 05:45

BDM enviou mensagens para moradores sobre os confrontos Crédito: Reprodução

Além dos tiroteios, da suspensão de circulação de ônibus e da tensão dos moradores, os confrontos armados em Pernambués têm sido marcados por ameaças abertas nas redes sociais entre as facções do Bonde do Maluco (BDM) e do Comando Vermelho (CV). Isso porque, até a semana passada, a Baixa do Manu, localidade que tem tráfico disputado pelas duas organizações criminosas, tinha atuação do BDM. No entanto, três traficantes da facção teriam mudado de lado, passando a fazer parte do CV.

Os três teriam facilitado a entrada do CV na Baixa do Manu, como foi exposto por integrantes do BDM em comunicados para moradores e aos quais a reportagem teve acesso: “Comunicado aos moradores de bem da Baixa do Manu. Vocês estão cientes da traição de Marlon, Raian e Rodrigo, vulgo RD. Diante de todos os ocorridos na Baixa do Manu, todos estão decretados como inimigos da facção BDM", diz um traficante através das redes sociais, enquanto afirma que os três estão sendo caçados no local.

Comunicado do BDM para moradores Crédito: Reprodução

Por conta da tensão no bairro, a Polícia Militar da Bahia reforçou suas ações no início da manhã dessa segunda-feira (26). A reportagem conversou com moradores que compartilharam o medo que vivem por conta da guerra entre os dois grupos criminosos. “Eu não consigo pregar o olho durante a noite. Direto tem tiroteio e eles não vão parar enquanto não matarem os rivais. Até comunicado ameaçando morador está rolando nos grupos”, relata uma moradora da Baixa do Manu que prefere não se identificar por medo de represálias.

PM tem reforçado atuação em Pernambués por conta da guerra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As ameaças citadas pela moradora estão nos prints de mensagens dos traficantes do BDM. Nas imagens, eles garantem que pessoas que ajudarem os ‘três inimigos’ citados serão cobradas pela facção. "Que todos fiquem na ciência de que é proibido qualquer vínculo amigável com eles ou passar informações sobre a Baixa. Estamos de olho em vários e alguns estão em análise. Quem for descoberto com contatos dos mesmos serão cobrados à altura", ameaça o BDM por mensagens.