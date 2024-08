GUERRA DO TRÁFICO

BDM tenta recuperar área perdida para o CV em Pernambués; veja imagem

Confronto entre duas facções acontece na Baixa do Manú

Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2024 às 11:36

PM tem reforçado policiamento no bairro após confrontos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quatro dias após um confronto entre facções criminosas afetar a circulação de ônibus em Pernambués, o bairro ainda registra tensão e tiroteios. Assim como na semana anterior, a disputa armada acontece entre a facções do Bonde do Maluco (BDM) e do Comando Vermelho (CV) na Baixa do Manú. Na tarde de domingo (25), um corpo foi encontrado no bairro e, durante a madrugada desta segunda-feira (26), moradores afirmaram que homens armados estavam circulando pelas ruas.

Por conta do problema, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) reforçou suas ações no bairro no início da manhã e os ônibus, dessa vez, não pararam de circular. A reportagem conversou com moradores que, sem se identificar por medo, relataram que as ocorrências acontecem porque o BDM que, até semana passada tinha o domínio do tráfico na Baixa do Manú, tenta recuperar a área ocupada pelo CV. Em fotos, traficantes do BDM chegam a ‘divulgar’ a presença nas ruas da localidade.

Traficantes do BDM 'divulgam' presença na Baixa do Manú Crédito: Reprodução

“Os traficantes do BDM foram expulsos por esses [CV] que conseguiram invadir a Baixa na semana passada. Em uma noite, os homens do CV chegaram a comemorar, dando tiro para cima aqui e assustando todos. Eles tentavam invadir a baixa há um bom tempo, já tem meses que a gente fica escutando o tiroteio dentro de casa. Agora, eles conseguiram, mas o BDM não desistiu da Baixa. Continuam aqui esperando a chance para pegar o tráfico aqui de volta para eles”, conta um morador.

Fim de linha de Pernambués nesta segunda-feira (26) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Outra moradora, que também não dá o nome, fala que os traficantes teriam enviado mensagens por aplicativo de mensagens para avisar os moradores sobre a guerra. “Está circulando aí nos grupos que os traficantes antigos [BDM] continuam aqui na região da Baixa para tentar tirar os novos [CV]. Nos grupos, além de falar que vão tomar a área de novo, mostram as armas que estão com eles para os tiroteios. Todo mundo que vê fica assustado, com medo de acontecer algo”, afirma ela.

Além da tensão do final de semana, a promessa dos traficantes do BDM nas redes sociais coloca os moradores em estado de medo nos dias seguintes. Uma fonte policial, que terá o nome e cargos preservados, afirmou que a Baixa do Manú é um local de difícil acesso, o que dificulta ações no local. “Eles agem na madrugada e em locais que é difícil chegar sem reforço robusto. Isso dificulta a ação da polícia, bem como as prisões de traficantes que, muitas vezes, invadem casas para se esconder”, diz.