SALVADOR

Suspeito de tráfico de drogas é preso em Pernambués

Um homem de 20 anos foi preso acusado de tráfico de drogas no bairro de Pernambués. De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito seria um dos responsáveis por gerenciar as atividades do tráfico na região da Rua das Flores, próximo a região da Saramandaia.