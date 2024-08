32 QUILOS

Polícia realiza nova apreensão de armas e drogas em Irecê; valor estimado seria de R$3 milhões

Uma operação da Polícia Civil (PC) resultou na apreensão de quase 30 quilos de drogas em Irecê, no centro-norte baiano na última quinta-feira. Entre as drogas apreendidas estavam 18 quilos de maconha e 11 quilos de cocaína. Durante a ação também foram apreendidas mais de 6 mil munições de diversos calibres. O material é avaliado em aproximadamente R$3 milhões.

O material estava em dois bunkers localizados pelas equipes da PC. No local, a polícia encontrou 32 pacotes com as drogas, uma pistola calibre 9 milímetros, um revólver calibre 38, 1.200 munições de fuzil calibre .556, 4.370 munições de pistola calibre 9mm, 58 munições de calibre .380, 8 munições de .40, 6 munições de calibre 38, duas munições de fuzil calibre 762, uma munição de calibre .30, além de um carregador de fuzil.

De acordo com a PC, investigações apontaram que o grupo criminoso utilizava os locais para armazenamento do arsenal bélico e das drogas que seriam destinadas a comercialização em toda a região Centro-Norte do estado. A operação também seria o desdobramento de uma ação que resultou na maior apreensão de cocaína em 2024 no estado.