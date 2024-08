COMBATE A VIOLÊNCIA

Cartilha anti-bullying nas escolas será lançada em seminário do Ministério Público

Lançamento ocorrerá às 10h da próxima segunda-feira

Da Redação

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 19:10

Ministério Publico da Bahia Crédito: Divulgação

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) lançará na próxima segunda-feira (26) a “Cartilha Bullying”, voltada para a conscientização a respeito do bullying e do cyberbullying nas escolas. O lançamento será feito às 10h durante o “Seminário sobre Combate ao Bullying e ao Racismo nas Escolas” que reunirá especialistas e profissionais da educação para discutir a violência no contexto escolar.

O evento será realizado das 8h30 às 17h. Segundo o MP-BA, o objetivo é conscientizar a comunidade escolar sobre as implicações legais do bullying e do racismo, além de auxiliar a atuação de gestores e professores nas escolas. A programação conta com palestras sobre educação antirracista, racismo nas escolas, e uso responsável da internet.

Também será feita a apresentação do projeto “Seja Brother”, voltado para o combate e prevenção ao bullying escolar. A iniciativa será realizada através da atuação integrada do Ministério Público e integrantes das redes de ensino pública e privada, principalmente estudantes, para o enfrentamento da violência nas escolas.