MUITOS RISCOS

Quando os astronautas da Nasa 'presos no espaço' voltarão à Terra?

A Nasa emitiu um comunicado na quinta-feira, 23, afirmando que a decisão sobre a forma como os astronautas "presos no espaço" voltarão não deve ocorrer antes de sábado, 24. Até lá, uma revisão interna da prontidão de voo será feita para analisar as possibilidades de retorno.

Os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams foram enviados para um teste de voo no dia 5 de junho, a bordo da Boeing Starliner. Durante a ida, alguns problemas foram identificados, como mau funcionamento em propulsores e vazamentos no sistema de hélio. Assim, a forma como os astronautas devem voltar para casa está sendo questionada.

A Nasa afirma que, desde o início do mês, está fazendo várias análises de dados e testes de propulsores com os engenheiros para entender melhor a aeronave. Com isso, será possível pensar na maneira mais segura de trazer os astronautas para casa.