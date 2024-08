RACISMO

Socialite é condenada a quase 9 anos de prisão por injúria racial contra filha de Bruno Gagliasso

A socialite Dayane Alcântara Couto de Andrade, conhecida como Day McCarthy, foi condenada por injúria racial e racismo contra uma das filhas do casal na última quarta-feira (21). A decisão judicial definiu pena de 8 anos, 9 meses e 13 dias de prisão em regime fechado. As informações são da CNN.

Em 2017, quando Chissomo, apelidada de Titi, tinha apenas 4 anos, Day McCarthy a ofendeu com palavras racistas, chamando-a de "macaca horrível". "A menina é negra, tem um cabelo que parece um pico de palha e um nariz negro, horrível, e as pessoas acham que ela é linda? Então, essas mesmas pessoas vêm me criticar no meu Instagram pela minha aparência?", afirmou.