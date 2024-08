TRÁFICO

Operação realiza maior apreensão de cocaína no ano; carga é avaliada em R$ 11 milhões

Uma operação na região de Irecê, cidade do centro-norte da Bahia, realizou a maior apreensão de cocaína na Bahia em 2024. Durante a ação, a Polícia Civil desmantelou um laboratório de refino da droga, cujo valor foi estimado em R$ 11 milhões. Além das substâncias ilícitas, dois homens foram presos em flagrante, e um adolescente, apreendido.

As investigações começaram há um ano e revelaram que o grupo criminoso operava nas regiões de Irecê, Luís Eduardo Magalhães, Barreiras e Ibotirama. O laboratório era utilizado para o refino da droga, que posteriormente era distribuída tanto na capital baiana, quanto em diversas cidades do interior.

No local, as autoridades encontraram centenas de tabletes de cocaína, uma pistola calibre 9 mm carregada, um veículo com dezenas de tabletes prontos para serem enviados a Salvador, uma balança importada, quatro liquidificadores industriais, duas prensas hidráulicas avaliadas em R$ 36 mil, centenas de quilos de sílica pirogênica (utilizada na produção da cocaína) e fitas adesivas para embalar os entorpecentes.