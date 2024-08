HEGEMONIA

Operação desmobiliza crime organizado dentro de presídio em Itabuna

Cerca de 100 agentes das polícias civil, militar e penal participaram da ação

Da Redação

Publicado em 22 de agosto de 2024 às 19:44

Polícia Civil Crédito: Ascom/PC

A "Operação Hegemonia", realizada nesta quinta-feira (22) no Presídio de Itabuna, no sul da Bahia, desarticulou lideranças de facções criminosas que operam na região sudoeste do estado e estavam coordenando atividades ilícitas de dentro da unidade prisional.

Durante a operação, os policiais realizaram buscas e apreensões nas celas de detentos identificados como líderes, com o objetivo de interromper o controle e a influência dessas organizações, que vinham cometendo crimes como homicídios e tráfico de drogas dentro da prisão.

Cerca de 100 agentes das polícias civil, militar e penal, além de dois promotores de Justiça, participaram da ação. A Hegemonia foi uma operação integrada do Ministério Público do Estado da Bahia, através dos Centros de Apoio Operacional de Segurança Pública (Ceosp) e Criminal (Caocrim), em conjunto com as Secretarias de Administração Penitenciária (Seap) e Segurança Pública (SSP).