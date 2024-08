PRISÃO

Motorista é preso na BR-116 por não pagar prisão alimentícia

Um motorista com um mandado de prisão em aberto foi preso na BR-116, no km 776, em Planalto, no sudoeste da Bahia. O homem é acusado de descumprir o pagamento de pensões alimentícias. A prisão correu ontem (21), por volta das 11h15min.