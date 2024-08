HOMICÍDIO

Operação policial prende suspeito por homicídio em Porto Seguro

Vanessa Lemos Ribeiro, de 29 anos, foi morta a tiros dentro de casa, no bairro Campinho

Em sua primeira fase, a Operação Mensageiro prendeu o suspeito pelo homicídio de Vanessa Lemos Ribeiro, de 29 anos, no município de Porto Seguro, no sul da Bahia. O homem de 35 anos estava com mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão abertos desde maio, quando teria cometido o crime.