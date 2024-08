SEQUESTRO

Operação Aletheia cumpre 27 mandados em cidades baianas e estados vizinhos

A maior parte do grupo investigado é de Irecê, município baiano que serviu de cativeiro para uma das vítimas

Da Redação

Publicado em 22 de agosto de 2024 às 20:06

Operação Aletheia na 11a COORPIM, em Barreiras Crédito: Ascom/PCBA- Marcela Correia

A Operação Aletheia cumpriu dez mandados de prisão e dezessete de busca e apreensão, na manhã desta quinta-feira (22), em sete cidades baianas, e nos estados de Goiás e Sergipe, além do Distrito Federal. A ação começou em 2023 para investigar crimes de extorsão mediante sequestro por parte de quadrilhas atuantes no Oeste da Bahia e em estados vizinhos.

A Aletheia atuou simultaneamente na Bahia nas cidades de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Ibotirama, Irecê, America Dourada, Morro do Chapéu e Camaçari, nos municípios de Valparaíso em Goiás, no Distrito Federal e no Estado de Sergipe

A maior parte do grupo investigado é de Irecê, município baiano que serviu de cativeiro para uma das vítimas. O primeiro caso investigado pela Aletheia foi na cidade de Cotegipe, quando os criminosos sequestraram dois empresários. Por negociação policial, as vítimas foram liberadas. A operação seguiu para outros casos, fazendo duas apreensões em São Paulo logo após - uma delas, inclusive do líder do grupo, condenado a cumprir pena de 12 anos de prisão.

Em Sergipe, as prisões foram são de criminosos atuantes em outros estados, como um líder do tráfico de Irecê encontrado pela Coordenadoria de Polícia Especializada (COPE/SE) na cidade de Itaporanga D’Ajuda, no povoado da Carueira. Além desse, foram identificados também suspeitos na Bahia, com porte de drogas, armas e celulares.

Apreensões da Operação Aletheia Crédito: Ascom/PCBA- Marcela Correia

As equipes envolvidas na investigação e cumprimento dos mandados são a 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas), a 11ª Coorpin/Barreiras, a 12ª Coorpin/Itaberaba, a 13ª Coorpin/Seabra, a 14ª Coorpin/Irecê, a 24ª Coorpin/Bom Jesus da Lapa, o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD/DIP da PCBA), a Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Oeste), o Núcleo de inteligência da 11ª Coorpin, a Polícia Civil do Distrito Federal, a PC de Goiás e a PC de Sergipe, através da Coordenadoria de Polícia Especializada.