CRIME

Guerra entre facções provocou tiroteios que pararam ônibus em Pernambués

Homens com fuzis e coletes circulavam em ruas da localidade da Baixa do Manú

As três horas de suspensão de circulação de ônibus até o fim de linha de Pernambués na manhã desta quinta-feira (22) foram consequências de uma madrugada de tiroteios registrada no bairro. Apesar da restrição do serviço afetar a Rua Thomaz Gonzaga, uma das vias mais movimentadas do bairro, o confronto armado ocorreu a cerca de 800m na localidade conhecida como Baixa do Manú. Por lá, dezenas de homens armados circularam nas ruas efetuando disparos por horas à fio durante a noite e a madrugada.