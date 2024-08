APÓS TIROTEIO

Ônibus voltam a circular em Pernambués após 3h

Serviço havia sido suspenso no início da manhã desta quinta (22)

Os ônibus voltaram a circular no bairro de Pernambués, em Salvador, 3h após a suspensão do serviço de transporte na região . O atendimento foi retomado por volta das 7h30 desta quinta-feira (22).

O serviço de transporte havia sido suspenso no início da manhã devido a um registro de tiroteio durante a madrugada. Com o reforço no policiamento, os coletivos passaram a circular até o final de linha da localidade.