IMPACTO NO TRANSPORTE

Ônibus param de circular em Pernambués após tiroteio

Os ônibus pararam de circular no bairro de Pernambués, na manhã desta quinta-feira (22). O itinerário foi alterado após um tiroteio ser registrado durante a madrugada.

O Sindicato dos Rodoviários informou que a decisão partiu da OT Trans, portanto, os trabalhadores estão apenas seguindo a orientação da empresa. Já o Diretor de Relações Institucionais da Integra, Jorge Castro, ressaltou que a decisão foi conjunta com a Semob.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes da 1ª CIPM foram acionadas para averiguar a denúncia de que homens armados transitando na localidade da Baixa do Manú. Com o apoio do BPatamo, os policiais fizeram rondas, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.