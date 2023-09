Imóvel pega fogo após homem tentar incendiar colmeia de abelhas

Um imóvel, que era utilizado como estúdio de música, foi incendiado na tarde da última terça-feira (19) depois que um homem tentou destruir uma colmeia de abelhas com fogo na Rua Henrique Dias, no bairro de Iracema, que fica situado no município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.



Segundo informações da TV Sudoeste, afiliada da Rede Bahia na região, o imóvel estava alugado. O inquilino contou que estava retirando imóveis e objetos do local, quando encontrou uma colmeia e usou fogo para destruir a casa dos animais. Durante a tentativa, faíscas caíram no tapete e as chamas se espalharam rapidamente.