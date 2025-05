SALVADOR

Imóvel que desabou na Barroquinha foi vistoriado há um mês

Prédio ficou parcialmente destruído na noite de sexta-feira (9)

Maysa Polcri

Publicado em 10 de maio de 2025 às 14:07

Ninguém se feriu durante o desabamento Crédito: Agência Olho de Peixe/Divulgação Codesal

O imóvel que desabou parcialmente na Ladeira da Barroquinha, em Salvador, na noite de sexta-feira (9), havia sido vistoriado há um mês pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). A informação foi divulgada pelo próprio órgão. No dia 1º de abril, o prédio passou por vistoria preventiva em que foram constatadas rachaduras e risco de desprendimento de reboco. >

Como o imóvel estava desocupado, não foi realizada inspeção no interior do prédio. A Codesal informou ainda que notificou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para que os órgãos fizessem avaliações. Ninguém se feriu no desabamento. >

Neste sábado (10), a Sedur fará a demolição das partes instáveis do imóvel e agentes da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limburb) vão remover os escombros. >

Este foi o segundo desabamento no Centro de Salvador em 24 horas. Na quinta-feira (8), no bairro de Nazaré, a parte superior da fachada um casarão antigo também desabou. O imóvel, na Rua da Mangueira, perto da Avenida Joana Angélica, estava desocupado.Também não houve registro de feridos. >

Assim como o imóvel da Barroquinha, o de Nazaré também havia sido vistoriado antes. O proprietário do imóvel foi notificado em 2023 para realizar a recuperação do imóvel, o que não foi feito.>

Para garantir a segurança da população, Codesal, por meio do Projeto Casarões, realiza vistorias periódicas, identifica o risco de desabamento e incêndio nos diversos imóveis localizados no Centro Histórico e entorno. Até fevereiro deste ano, já haviam vistoriados 2.969 casarões dos quais 109 encontram-se em risco muito alto; 342, alto; 1.656, médio; 677, baixo e 185, sem risco.>

Também no Centro de Salvador, a Ladeira da Montanha está interditada há mais de 20 dias, devido ao risco de desabamento de partes de um imóvel tombado no trecho. A via foi bloqueada após uma solicitação do Iphan. >