UM PRESO

Imóvel utilizado para desmanche de iPhones roubados no Carnaval é localizado em Alagoinhas

Proprietário foi autuado em flagrante por receptação qualificada; aparelhos foram roubados no Carnaval de Salvador

O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante com um iPhone 15 PRO MAX, que havia sido roubado no dia último dia 4, na capital baiana. No imóvel, localizado no bairro Jardim Petrolar, os policiais também encontraram uma vasta quantidade de aparelhos, alguns parcialmente desmontados.>