Impostos federais sobem, e gasolina e diesel devem sair mais caros

Os preços da gasolina e do diesel irão ficar mais caros em todo o Brasil. O motivo é o fim da validade da medida provisória (MP) 1.157/2023, que fixava alíquotas menores de impostos federais, na quarta-feira (28), já que não foi votada pelo Congresso.



Com isso, voltam a ser integrais as contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).