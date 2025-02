SAÚDE

Imunidade baixa? Veja cinco dicas para evitar que seu filho fique doente na volta às aulas

Especialista dá dicas de como prevenir doenças

Quem tem criança em casa sabe: o período de volta às aulas é sempre um momento de preocupação com a saúde dos pequenos. Isso porque é comum que os pequenos entrem em contato com doenças contagiosas no ambiente escolar. Veja abaixo cinco cuidados para aumentar a imunidade dos mais novos, de acordo com especialistas. >