Inauguração da Leroy Merlin atrai multidão para a loja nesta sexta (1°)

A inauguração da primeira loja Leroy Merlin em Salvador foi de casa cheia, nesta sexta-feira (1º). Os clientes lotaram o prédio, ao lado do Shopping Bela Vista, no Horto Bela Vista, e houve até engarrafamento de carrinhos nos corredores. A fila para os caixas dobrava as esquinas das estantes e avançava em direção ao fundo da loja. Muitos clientes foram atraídos pela curiosidade.

A ala com os equipamentos de banheiros foi uma das mais movimentadas. Os clientes aproveitaram para inspecionar as bancadas e cubas, e os espelhos. A professora de educação física Gabriela Barros, 37 anos, está ajudando a mãe com uma reforma em casa e aproveitou a inauguração para pesquisar os preços de alguns produtos. Ela foi em busca de piso, torneiras e cortinas.

Essa não é a primeira unidade da Leroy no Nordeste: a marca possui filiais nos estados de Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte. A multinacional francesa está presente em 11 países, com mais de 88 mil colaboradores, 464 lojas e um faturamento anual de 8,4 bilhões de reais. Na América do Sul, a Leroy possui unidades apenas no Brasil. Além do Nordeste, a empresa tem unidades nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e no Distrito Federal.