Leroy Merlin será inaugurada amanhã: CORREIO circulou por lá e mostra tudo o que tem na loja

Loja física oferece 35 mil itens. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A primeira unidade da rede francesa Leroy Merlin na Bahia está pronta e prestes a ser inaugurada no Horto Bela Vista, em Salvador. Nesta quarta-feira (29), dois dias antes da inauguração oficial, o CORREIO fez uma visita ao local e conferiu a oferta dos produtos, que vão de itens de construção a decoração de casa, além do serviço de instalações e realização de projetos.



Com uma área construída de 20 mil m2, a home center possui um salão de vendas de 9.600 m2, um depósito de 1.500 m2, espaço Drive de 2.340 m² e estacionamento com capacidade máxima para 476 carros. A unidade soteropolitana está organizada em 'quatro mundos', com seções para obras, decoração, organização e ferramentas técnicas: 35 mil produtos são disponibilizados na unidade física, que atenderá clientes de Salvador e Região Metropolitana, além de atender a demanda de pedidos virtuais feitos no interior do estado, por meio de site, central de televendas e Whatsapp.

Os produtos e serviços ofertados pela loja podem ser encontrados em 15 diferentes seções: materiais de construção, madeiras, elétrica, ferramentas, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardim, ferragens, organização, pintura, decoração, pisos laminados e vinílicos, iluminação e cozinhas, com projetos e soluções positivas para o lar. A unidade conta 15 marcas exclusivas da rede francesa, a exemplo da Luxens, marca de tintas, e a Artens, de porcelanatos e revestimentos.

Todas as seções apresentam itens que variam de preço e complexidade. No setor de iluminação, por exemplo, o cliente pode encontrar lâmpadas mais usuais e lustres mais sofisticados. Na área exclusiva para jardim, os produtos variam de máquinas responsáveis pela manutenção de quintais e varandas a churrasqueiras, SPA inflável, piscinas de plásticos e flores.

Seção Jardim. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Além de comprar produtos e soluções de casa, os consumidores também poderão realizar projetos domésticos, como confecção de boxes para banheiro até a montagem do próprio ambiente, que pode ser instalado pela Leroy Merlin. Ou seja, os clientes podem comprar o material, projeto e instalação. Estão disponíveis na unidade: fábrica de cores, corte de madeira e serviços de instalação como ar-condicionado, papel de parede, fechadura eletrônica, reforma completa de banheiro, cozinha e muitos outros.

Seção de banheiros. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Assim como no setor de sanitários e itens para sala (de jantar e estar), a seção de cozinha apresenta projetos idealizados pela Leroy que podem servir de inspiração para os clientes. Caso se interessem pelo projeto, podem contratar uma equipe da rede para sua realização e instalação. Outro serviço ofertado pela rede é a instalação de placas fotovoltaicas, para o consumo de energia solar. Após a solicitação do serviço na unidade, os clientes recebem todo o atendimento de uma equipe especializada para o serviço, que vai até a casa do consumidor realizar todos os procedimentos.

Essa não é a primeira unidade da Leroy no Nordeste: a marca possui filiais nos estados de Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte. A multinacional francesa está presente em 11 países, com mais de 88 mil colaboradores, 464 lojas e um faturamento anual de 8,4 bilhões de reais. Na América do Sul, a Leroy possui unidades apenas no Brasil. Além do Nordeste, a empresa tem unidades nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e no Distrito Federal.

Formato Drive e promoção de cursos

Um ponto interessante da Loja Salvador é o formato Drive da Construção, presente em algumas unidades da Leroy. O cliente que quiser comprar materiais de construção, como cimento e madeiras, pode retirar o produto com o carro em uma área específica e realizar o pagamento em seguida. "Essa seção é para um cliente mais profissional, que está acompanhando uma obra e precisa de soluções rápidas", informou o diretor de Merchandising, Cícero Lopes.

A Loja Salvador da Leroy também ofertará cursos que ensinam o cliente a realizar atividades de casa, como orientações de decoração, dicas de pintura, aulas de jardinagem e de utilização de ferramentas. O formato ainda não está definido, mas será empregado na unidade.

Inauguração

Na quinta-feira (30), uma solenidade com autoridades, personalidades públicas e funcionários será realizada pela manhã na loja. No entanto, as portas só serão abertas para o público consumidos na sexta-feira (1).

Horário de funcionamento