SEM PREVISÃO DE RETORNO

Inaugurada em janeiro, Galeria do Mercado Modelo suspende atividades

Espaço funciona no subsolo do equipamento no Comércio

Publicado em 20 de março de 2024 às 18:55

Visitante na Galeria Mercado Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Dois meses após a inauguração em janeiro deste ano, a Galeria do Mercado Modelo, que fica no subsolo do equipamento, suspendeu atividades no início do mês. O comunicado foi publicado nas redes sociais do mercado em 10 de março.

Segundo o informativo, a interrupção acontece para uma manutenção do ecossistema natural no local e preparação para as marés de sigízia.

"[Isso acontece] visando a preservação do nosso patrimônio em harmonia com a natureza. Agradecemos sua compreensão e apoio nesta importante ação de preservação", completou a nota. Nos comentários, o perfil respondeu que a data de retorno será anunciada pelas redes sociais, sem revelar alguma previsão.

Sobre o espaço

O espaço, que funciona no subsolo do Mercado Modelo, no Comércio, propõe um mergulho na história de Salvador e de um dos mercados mais famosos do Brasil.

A Galeria tem como objetivo ampliar o panorama artístico da cidade e destacar personalidades que fizeram parte da sua trajetória. O acervo une a contemporaneidade da obra de Vinicius S.A ao modernismo de Mário Cravo Jr. e Rubem Valentim.