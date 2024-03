SUSTO

Incêndio atinge empresa em Valéria; clarão foi visto em vários bairros e RMS

Segundo a Neoenergia Coelba, o incêndio não envolveu o sistema de distribuição de energia. "As chamas aconteceram em uma unidade particular, que não pertence a empresa, e não comprometeram o fornecimento de energia", diz a distribuidora em nota.

O barulho e o clarão foram vistos por moradores de bairros no entorno de Valéria até a Pituba. "Foi uma explosão anormal parecendo que tinha uma bomba dentro do quarto. Não foi uma trovoada", disse um morador da Pituba sobre o barulho. Algumas pessoas acharam que se tratava de um raio.

"Estava deitada vendo televisão. Deu um pipoco, um estrondo, parecendo uma bomba. Foi tão forte que a janela do quarto balançou. Quando fui para a janela, todos estavam olhando também para o outro lado. O porteiro disse que tinha sido um raio que caiu aqui próximo", contou uma moradora do Itaigara. "Quando deu esse estrondo eu tomei um susto tão grande que cai da cama. Achei que era um trovão, pois estava com a luz apagada e uma toalha no rosto", afirmou outra moradora do Itaigara.