VEJA VÍDEO

Incêndio atinge loja no centro de Feira de Santana

Um incêndio atingiu uma loja de embalagens na rua Manuel Mathias, no centro de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 9h30 desta sexta-feira (11).

Sete horas após o início do incêndio, a corporação informou que equipes do 2º Batalhão de Bombeiros Militares (BBM) continuavam trabalhando no controle das chamas. Além dos bombeiros, quatro viaturas e um carro-pipa também estavam no local. "Neste momento às guarnições atrapalham para não propagar para os estabelecimentos vizinhos", disse em nota.