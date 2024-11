SUSTO

Incêndio de grande proporção atinge bar em Feira de Santana: 'Tudo muito rápido'

Estabelecimento estava fechado e passava por reformas

Segundo ele, essa não é a primeira vez que um incêndio no terreno vizinho assusta os donos do Kabanas. Neste domingo, no entanto, as consequências foram mais graves. "Já procuramos o dono do terreno para falar sobre isso outras vezes. Não sabemos se é alguém que entra e coloca fogo, e não cabe agora falar sobre isso. Por volta das 2 horas da tarde, a fumaça estava muito grande e pessoas do bar ao lado ligaram para o Corpo de Bombeiros", explicou Antonio Dyggs, durante uma live no Instagram.