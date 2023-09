Incêndio florestal atinge a Serra do Mimo, no oeste da Bahia

Um incêndio florestal de grandes proporções atingiu a Serra do Mimo, no município de Barreiras, região oeste da Bahia. As chamas surgiram na tarde de segunda-feira (18), mas já foram apagadas nesta terça (19), segundo o Corpo de Bombeiros.



Cerca de 12 bombeiros militares já estão realizando o monitoramento na Serra do Mimo. Os militares iniciaram a varredura para evitar possíveis novos focos.



A região oeste do estado sofre com uma onda de calor, com temperaturas próximas aos 40ºC. O motivo do calor é a presença de uma massa de ar extremamente quente, que vai cobrir o Brasil nos próximos dias.