EVENTO

Indígenas baianos promovem 'Fogueira Digital' para dialogar sobre paz e diversidade

Live ocorrerá no dia 19 de abril

Da Redação

Publicado em 8 de abril de 2024 às 16:58

Avó e neta Pataxó Crédito: Laryssa Machada / Divulgação

Contra a onda crescente de preconceitos e violências nas escolas e na sociedade em geral, o projeto “Indígenas e Diversidade para Paz” idealizado pela ONG Thydêwá, localizada em Ilhéus, Sul da Bahia, prevê além de formações para indígenas, várias ações de diálogos interculturais. A iniciativa será lançada em uma Fogueira Digital (live) via YouTube Mensagens da Terra no dia 19 de abril, dia dos Povos Indígenas, às 19h.

Para participar via Zoom os interessados devem preencher a ficha de inscrição.

Atualmente a iniciativa está em sua primeira fase, fortalecendo os talentos de indígenas para a produção de vídeos curtos. Através de cursos online, com muitos exercícios práticos e diálogos, 40 indígenas de diferentes etnias estão produzindo curtas-metragens com identidade e consciência. Os vídeos são orientados a valorizar a identidade e as culturas indígenas.

Na sexta-feira, 19 de abril, uma Fogueira Digital - método de reunião online que se constrói por semelhança às fogueiras tradicionais indígenas - abre a segunda fase do projeto, promovendo diálogos interculturais, valorização da diversidade e reflexão sobre a paz. Nesta segunda fase se construirá uma aliança entre os indígenas participantes do projeto com professores e alunos de escolas públicas, realizando encontros presenciais e criando colaborativamente um ebook que será um Guia para estimular a Cultura da Paz por meio da Diversidade Cultural e das Sabedorias Indígenas.

O presidente da ONG Thydêwá, Sebastian Gerlic, destaca que os objetivos da iniciativa são “valorizar as Culturas Indígenas, a Diversidade e a Cultura da Paz, bem como a cultura da colaboração e cooperação. Para alcançar este objetivo, vamos realizar oficinas com os indígenas para criação audiovisual e depois convidamos professores da rede pública do ensino fundamental para desenvolver um material didático que tenha como foco a valorização da vida e da diversidade; um material de apoio para escolas que abordam a lei 11.645/2008 que prevê o ensino da História e das Culturas Indígenas”.

Para os professores e os interessados nas culturas indígenas indicamos uma playlist de vídeos curtos protagonizados por indígenas e dois curtas-metragens sobre a temática: “Mensagens da Terra” e “Aldeia do Cachimbo”.

Este projeto é realizado pela ONG Thydêwá, com patrocínio da Neoenergia Coelba e do Instituto Neoenergia, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Estado da Bahia – Fazcultura através do Edital Transformando Energia em Cultura da Neoenergia 2023.

Mostra Competitiva da Visão Indígena Bahia 2024

A Mostra recebe gratuitamente filmes de micro e curta-metragem, de 30 segundos a 3 minutos de duração, realizados por indígenas da Bahia sobre a temática "Diversidade para Paz". As inscrições acontecem entre os dias 19 de abril a 19 de maio de 2024 pelo formulário aqui.

Com o intuito de apresentar a criatividade comunicativa indígena do estado da Bahia, poderão concorrer filmes de realizadores indígenas produzidos de janeiro de 2022 até agora. Dois filmes serão premiados, um deles por uma Comissão de Seleção composta por cinco indígenas: Nhenety Kariri-Xocó; Maria Pankararu; Kadu Tapuya; Kuenan Tikuna e Mariela Tulián, e outro pelo voto popular. A comissão fará uma playlist com todas as obras enviadas que ficará aberta a votação do público nos dias 21, 22 e 23 de maio.

Na sexta-feira, 24 de maio, às 19 horas haverá um evento aberto online no Canal Mensagens da Terra para anunciar os dois vencedores, também será disponibilizada uma playlist com até 10 filmes indígenas avaliados como os mais pertinentes à temática da premiação. Os dois filmes premiados serão exibidos online e cada ganhador receberá uma premiação em dinheiro no valor de mil reais.

Somente poderão concorrer produções feitas exclusivamente por indígenas; cabendo unicamente à Comissão consensuar suas decisões.

SERVIÇO

O que: Fogueira Digital do projeto “Indígenas e Diversidade para Paz” e lançamento da Mostra Competitiva da Visão Indígena Bahia 2024

Data: 19 de abril (sexta-feira)

Horário: 19h de Brasília

Local: YouTube Mensagens da Terra

O que: Mostra Competitiva da Visão Indígena Bahia 2024

Inscrições: 19 de abril a 19 de maio de 2024

Resultado da premiação: 24 de maio, às 19 horas - Canal Mensagens da Terra

Link para inscrições: As inscrições acontecem entre os dias 19 de abril a 19 de maio de 2024 pelo formulário