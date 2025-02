7 ANOS

Infâncias negras: coletivo oferece programação artística gratuita em Salvador

O projeto faz parte da 2ª edição do Curto Circuito das Artes

O coletivo artístico baiano Bonde da Calu ( @calubrincante ), que há sete anos realiza pesquisas voltadas às infâncias negras, apresenta entre os dias 08 e 16 de fevereiro o projeto "Tardes Pretinhas: Ocupação Lúdica de Arte e Formação". A programação inclui apresentações e oficinas gratuitas nos espaços Boca de Brasa de Valéria, Cajazeiras e Sesi Casa Branca, com ênfase no protagonismo negro e na cultura afro-brasileira por meio de teatro, música e contação de histórias.>

O projeto faz parte da 2ª edição do Curto Circuito das Artes, evento promovido pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador, Funarte e Ministério da Cultura, que ocorre entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025. O Curto Circuito visa dinamizar a cena cultural da cidade e promove uma programação diversificada com espetáculos, exposições e residências artísticas que buscam promover inclusão e acesso à cultura.>

Coordenado pela atriz e escritora Cássia Valle, o Bonde da Calu foca na valorização da identidade negra entre crianças e adolescentes, conectando elementos da cultura afro-brasileira ao universo lúdico e criativo. O grupo busca engajar crianças, pais, educadores e instituições educativas com conteúdos afirmativos e identitários que dialoguem com a autoestima de crianças negras.>

Nesta temporada, o Bonde da Calu apresenta dois espetáculos: "Sarauzinho da Calu", vencedor do Prêmio Braskem de Teatro 2020 na categoria infantojuvenil, e "A Casa Encantada". O primeiro é sobre a narrativa de uma menina negra e as histórias que ela escreve, com influências dos ensinamentos de sua família. O segundo é uma homenagem ao circo e às brincadeiras infantis, abordando a importância do reconhecimento das identidades e representações.>