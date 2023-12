Influenciador digital é achado morto com sinais de tortura na Ilha de Itaparica

Um influenciador digital baiano de 25 anos foi achado morto no último sábado (2), na Ilha de Itaparica, com sinais de tortura pelo corpo. Nenhum suspeito foi preso até o momento pela morte de Evan Victor de Jesus Alves.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 23º Batalhão (BPM) foram até a localidade conhecida como Vila Agreste, no município de Vera Cruz, para verificar uma denúncia de que havia um corpo abandonado em uma área de mata. Lá, eles contataram que havia de fato um homem morto e acionaram a remoção.