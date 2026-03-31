PRISÃO

Influenciador Ramhon Dias volta a ser preso durante operação da PF contra tráfico de drogas

Baiano foi preso em São Paulo

Maysa Polcri

Publicado em 31 de março de 2026 às 15:18

Ramhon Dias Crédito: Redes sociais

O influenciador baiano Ramhon Dias voltou a ser preso nesta terça-feira (31), durante uma operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro. Ele foi localizado na cidade de São Paulo. Ao todo, são cumpridos 33 mandados judiciais, sendo 20 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão.

Segundo a Polícia Federal, as ordens judiciais são cumpridas em oito cidades baianas: Camacan, Itabuna, Salvador, Irecê, Luís Eduardo Magalhães, Serrinha, Senhor do Bonfim e Andorinha. Alvos também são localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe.

As investigações tiveram início há dois anos no município baiano de Camacan, no sul do estado. Foi possível "identificar a ramificação da organização criminosa em diversos municípios baianos e em outros estados da federação", afirma a PF.



Influenciador Ramhon Dias 1 de 6

A polícia identificou a remessa de grande quantidade de drogas e armas do estado do Rio de Janeiro para a Bahia. Em sentido inverso, constatou-se o envio de dinheiro e maconha beneficiada (moonrock e haxixe) da Bahia para o Rio de Janeiro.

Três fazendas destinadas ao cultivo de maconha também foram alvo da polícia na cidade baiana de João Dourado. Em uma das fazendas, foi identificado um laboratório equipado com máquinas importadas, utilizado para o processamento da droga.

"As áreas contavam com tecnologia e sistema de irrigação permanente, possibilitando a realização de até três colheitas ao longo de um ano", detalha a Polícia Federal. O Rio de Janeiro era um dos destinos das drogas produzidas na Bahia.

"Em relação à lavagem de dinheiro, verificou-se uma estrutura complexa e organizada que utilizava diversas contas de pessoas físicas e jurídicas para dissimular a origem do dinheiro proveniente do tráfico de drogas e dificultar o seu rastreamento", acrescenta.

A PF afirma ainda que alvos da operação, mesmo com mandado de prisão em aberto, "continuam exercendo papel relevante nas organizações criminosas baianas, determinando a prática de crimes graves, e permanecem ocultos e 'protegidos' em áreas dominadas por organizações criminosas no estado do Rio de Janeiro".

A operação Midas foi conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (Ficco), composta pela Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal.

Quem é Ramhon Dias

Famoso nas redes sociais, o influenciador e rifeiro Ramhon Dias já havia sido preso nos anos de 2025 e 2024 por suspeita de envolvimento com organização criminosa. Autointitulado "Máquina de Prêmios", ele foi preso em uma das fases da operação 'Falsas Promessas', que investiga uma organização criminosa que atua com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, através de jogos azar, em Salvador. As investigações da Polícia Civil da Bahia apontaram que ele teria movimentado mais de R$ 27 milhões através do crime.

Em julho de 2024, Ramhon foi vítima de um atentado. Ele foi baleado após sair do barbeiro, em São Marcos, bairro de Salvador. O influenciador disse ter sido vítima de “vingança ou ciúmes” em uma publicação em seu perfil no Instagram.