RISCO DE DOENÇA MORTAL

Influenciadora baiana volta às pressas para o Brasil após ser mordida por macaco na Tailândia: 'Estou com medo'

Paloma Souza, de 28 anos, estava fazendo tratamento contra raiva, mas teve alergia à vacina e não conseguiu custear todos os gastos no outro país

Esther Morais

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 20:05

Brasileira tem reação alérgica à vacina contra raiva Crédito: Reprodução / Redes sociais

A influenciadora baiana Paloma Souza, de 28 anos, decidiu voltar para o Brasil após ter sido mordida por um macaco durante viagem para a Tailândia. "Estou com medo", disse chorando.

Por conta do incidente, ela começou o tratamento contra a raiva - como prevenção - no país oriental, mas teve uma reação alérgica severa. A jovem ainda foi para o Japão - conforme planejado na viagem, antes do ataque animal - e tentou continuar com o tratamento por lá, mas não conseguiu.

A brasileira conta que um médico do Brasil mandou a receita com todos os medicamentos necessários, mas o ofício não foi aceito no exterior. Os gastos só com a saúde somam mais de R$ 4 mil.

"Ninguém consegue me ajudar. Era para eu ficar aqui até 5 de fevereiro. Mas não tenho o que fazer. É muito frustrante. Ninguém aqui no Japão sabe [como ajudar], não sabe falar nada, não sabe o nome de remédio", desabafou.

Após os gastos com o tratamento inicial - que resultou na reação alérgica - a influenciadora comprou uma passagem de 20h de duração para o Brasil, no valor de R$ 13.6 mil de passagem. Neste domingo (19) ela publicou uma foto já no avião, em direção ao país natal. O objetivo é conseguir ajuda para continuar com o tratamento.

@palomasouza.s acho que essa vai ser a melhor decisão, voltar pra casa. Tô muito triste, tô tendo um prejuízo muito grande, mas preciso de cuidados melhores agora, porque aqui no Japão ta muuuuito difícil ♬ som original - Paloma Souza

Vale ressaltar que, mesmo que o animal não tenha raiva, a orientação médica é começar com o tratamento contra a doença, uma vez que ela pode ser fatal. A raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e lambedura desses animais.