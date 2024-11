OPORTUNIDADE

Inscrições abertas: Ifba oferece mais de 200 vagas residuais para cursos de graduação

As vagas são para os cursos de Engenharia Química, Física, Geografia, Matemática, entre outros

Maysa Polcri

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 19:59

Ifba inscreve para dois cursos superiores Crédito: Lilian Caldas/Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), em Salvador, está com processo seletivo aberto para 208 vagas residuais de graduação em 2025. As categorias disponíveis são para transferência interna, transferência externa e portadores de diploma de graduação. Interessados devem se inscrever no formulário online até o dia 14 de novembro.

As graduações com vagas abertas para o ano que vem são: Administração (30), Engenharia Industrial Elétrica (15), Engenharia Industrial Mecânica (15), Engenharia Química (15), Licenciatura em Física (30), Licenciatura em Geografia (30), Licenciatura em Matemática (30), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (18), Tecnologia em Gestão de Eventos (15) e Tecnologia em Radiologia (10).

As vagas são para os dois semestres de 2025. Segundo o edital, a ordem de classificação dos candidatos selecionados definirá a se a matrícula será feita no primeiro ou no segundo período letivo. Porém, os candidatos selecionados para o primeiro têm a opção de ir para o final da fila, caso não possam se matricular neste semestre.

O ingresso regular de novos alunos nos cursos superiores do Ifba ocorre por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que leva em consideração as notas dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O processo seletivo em aberto é voltado apenas para vagas residuais. Ou seja, destinado a estudantes do próprio Ifba (transferência interna), a estudantes de outras instituições de ensino superior (transferência externa) e aos graduados que desejam cursar uma graduação no Ifba em Salvador.