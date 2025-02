OPORTUNIDADE

Inscrições para processo seletivo com salários de R$ 4,8 mil terminam nesta segunda (24) na Bahia

Prefeitura no interior abriu 433 vagas para área da educação

Esther Morais

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 08:11

Ilhéus abre processo seletivo Crédito: Divulgação

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Ilhéus, no Sul da Bahia, terminam nesta segunda-feira (24). O edital prevê a contratação temporária de 433 profissionais da educação, com salários que variam entre R$ 2.433,89 e R$ R$ 4.867,77. Interessados podem se inscrever de forma gratuita no Teatro Municipal de Ilhéus, das 9h às 12h.>

As vagas serão distribuídas da seguinte forma: Professor/Docente (Educação Infantil, Fundamental Anos Iniciais e Finais, EJA 1 e 2) - 299 vagas; Supervisor/Orientador - 20 vagas; Intérprete de Libras - 7 vagas, Profissional de Apoio à Inclusão Escolar - 25 vagas, Agente de Manutenção de Infraestrutura (Auxiliar de Serviços Gerais) - 38 vagas, Agente de Nutrição Escolar (Merendeira) - 34 vagas, Vigilante (Porteiro) - 10 vagas. Além das vagas imediatas, haverá formação de cadastro reserva para todos os cargos.>

Os candidatos devem levar os seguintes documentos:

a) CPF e RG;>

b) Em caso de pessoas do sexo masculino, comprovação de quitação com as obrigações militares;>

c) Título de eleitor e comprovação de quitação com as obrigações eleitorais;>

d) Comprovante de residência;>

e) Currículo vitae, devidamente comprovado, através das cópias dos títulos, certificados e documentos comprobatórios>

f) Diploma ou Certificado de Licenciatura correspondente, nos casos de professor (docente e supervisor/orientador);>

g) Diploma ou Certificado de conclusão de pós-graduação na área correspondente, nos casos de professor (supervisor/orientador);>

h) Certificado de Ensino Médio Completo e/ou graduação, no caso de Intérprete de Libras;>

i) Comprovante de Proficiência em tradução/interpretação de LIBRAS-Português; ou Comprovante do curso de formação continuada em tradução/interpretação da Libras/Português; ou Comprovante do Bacharelado em Letras-LIBRAS, no caso de Intérprete de Libras;>

j) Certificado de Ensino Médio completo, nos casos de: Profissional de Apoio à Inclusão Escolar, Agente de Nutrição Escolar (Merendeira) e Agente de Manutenção de Infraestrutura (Auxiliar de Serviços Gerais) e Vigilante (Porteiro);>

k) Documento Comprobatório do tempo de experiência profissional;>

l) Laudo médico (CID 10), emitido nos últimos seis meses, em caso de pessoa com deficiência.>

m) Declaração da Funai e/ou da Cacique do respectivo povo, no caso de indígenas.>

É permitida apenas uma inscrição para o cargo/função preterido por candidato.>

O processo seletivo será realizado por meio de Avaliação Curricular de Títulos e Documentos, com caráter classificatório e eliminatório. A lista com o resultado preliminar está prevista para ser divulgada no dia 27 de fevereiro no Diário Oficial.>