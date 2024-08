CRIMINALIDADE EM ALTA

Insegurança assombra moradores e comerciantes no Centro de Salvador

Populares relatam assaltos recorrentes e convivência diária com o medo

Larissa Almeida

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 05:45

O Teatro Vila Velha, um dos equipamentos culturais mais importantes de Salvador, registrou cinco roubos em menos de um mês, sendo quatro deles na última semana. Situado no Passeio Público, área verde do bairro do Campo Grande, o espaço sofre com as consequências da insegurança presente no Centro da cidade, assim como sua população. O designer Marcus Chagas, por exemplo, se mudou para o Campo Grande há um ano e já sentiu na pele os impactos da criminalidade que assombra o Centro da cidade. “Eu ia fazer exercícios quando fui abordado nas escadarias em frente ao Edifício Campo Grande. Eram duas pessoas armadas, mas como eu luto Krav Maga e Muay Thai, eu tive que imobilizá-los. Foi tenso, mesmo sabendo lutar”, conta.

O episódio fez com que Marcus partilhasse de um sentimento que, de acordo com ele, já era a norma entre seus vizinhos: a preocupação constante. “O mais inquietante é a sensação de vitimização pela violência, esse sentimento de ser um cidadão desprotegido, frágil, suscetível a uma ameaça constante. Como resultado, temos uma comunidade de moradores assustada e reativa, o que piora as relações sociais entre as classes do entorno”, afirma.

Quando a preocupação não é a regra, a indiferença passa a ser o único artifício de sobrevivência. É assim que a proprietária do Bar da Loira, na Baixa dos Sapateiros, relata que consegue manter seu negócio na área da cidade que atualmente conta escasso movimento. “Eu não me sinto insegura porque já me acostumei. Nunca vi nada dos certos nem dos que andam errado, por isso estou aqui há tanto tempo”, diz.

Comerciante no Dois de Julho há 39 anos, Marli Brito, 65 anos, conta que também nunca foi diretamente afetada pela insegurança, embora já tenha testemunhado e ouvido sobre diversos roubos. “De modo geral, o Centro de Salvador está muito inseguro. Está muito difícil sobreviver aqui com a falta de segurança. Tem pedintes o dia inteiro e meliantes ameaçando quem transita por aqui. Há duas semanas, eu atravessei a Carlos Gomes e, quando cheguei no ponto, estava vindo um peruano com o celular. Dois rapazes tomaram o aparelho da mão dele e saíram correndo, por volta de 13h”, relata.

“Há mais ou menos uma semana, minha comadre veio me visitar e, enquanto passava pelo Relógio São Pedro, dois rapazes pegaram o braço dela para tomarem a pulseira e corrente que ela usava. Antes, há dez anos, eu me lembro que eu saía do meu restaurante meia-noite ou ainda mais tarde e ia para a Carlos Gomes pegar um táxi. Hoje, eu não faço mais isso. Eu fico esperando um carro de aplicativo porque está tudo muito difícil. Tenho clientes nos Barris, Nazaré, Saúde e Graça que falam isso também”, completa Marli Brito, que é proprietária do restaurante São Vicente.

Ela ainda conta que uma amiga, que mora no Canela e prefere não ser identificada, só sai de casa de segunda a sexta-feira, nos horários comerciais, já que as ruas do bairro costumam ficar vazias após às 18h e no final de semana. Mesmo dentro de casa, a mulher sente medo. “Outro dia entraram no prédio e levaram o micro-ondas do zelador do prédio dela. É um absurdo”, critica.

Em nota, a Polícia Militar disse que a unidade tem intensificado o policiamento em toda a região do Centro de Salvador para combater ações criminosas com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT), Rondesp BTS e de unidades especializadas e convencionais, como o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).

Ainda, disse que o comando da unidade tem promovido reuniões com as associações de moradores da região com o intuito de ouvir as demandas de cada localidade e direcionar o efetivo de forma inteligente. Por fim, a corporação ressaltou a importância do acionamento e registro da ocorrência junto à delegacia que atende ao bairro.

Relembre casos emblemáticos da violência no Centro de Salvador

1) Caso Willys Santos – Corredor da Vitória

Willys Santos da Conceição, 27 anos, foi espancado até a morte na madrugada do dia 23 de março. Quatro homens, suspeitos da agressão, alegaram que reagiram a uma tentativa de assalto realizado por Willys. Eles foram presos, mas já tiveram liberdade provisória decretada. Entre os suspeitos, estavam dois músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba): o flautista Lincoln Sena Pinheiro e o violista Laércio Souza dos Santos; os outros dois eram o namorado de Lincoln, Marcelo da Cunha Rodrigues Machado, e Sérgio Ricardo Souza Menezes, que passava pelo local no momento do crime e teria ajudado no espancamento.

2) Caso Cristal – Campo Grande

A jovem estudante Cristal Rodrigues Pacheco, de 15 anos, moradora de um prédio na região do Campo Grande, próximo ao Corredor da Vitória, ia para o colégio junto com a mãe, Sandra, e a irmã, Fernanda, na manhã de uma segunda-feira, dia 2 de agosto. Do lado direito da avenida, duas mulheres se separaram e, em questão de segundos, abordaram as três em uma tentativa de assalto.

O pedido principal das suspeitas foi o celular da jovem. No entanto, segundo informações preliminares, Cristal teria se recusado a entregar, recebendo um tiro na região do peito por uma pistola calibre 653, em curta distância. Cristal morreu no local do crime, nos braços da mãe e de transeuntes que passavam e observavam a cena.

3) Caso Alexandro Rocha – Campo Grande

O taxista Alexandro Rocha Souza, 42 anos, foi morto a tiros no dia 20 de agosto de 2019, em frente ao Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande. O taxista Washington Luiz Brito Almeida confessou o crime. De acordo com informações da Polícia Civil, Washington disse que atirou alegando legítima defesa, após ser agredido pela vítima e sofrer ameaças. Ele apresentou a arma utilizada no homicídio, já encaminhada à perícia. Alexandro foi atingido por quatro tiros. A família da vítima, durante o sepultamento, afirmou que era Washington quem os ameaçava. Segundo testemunhas, os dois se encontraram no dia do crime e, após uma discussão, o acusado sacou uma arma e disparou contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos.