CRIME

Integrante de grupo criminoso é flagrado em casa com arma e munições

Um integrante de grupo criminoso foi preso dentro de casa por posse ilegal de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (27) em Jequié, no centro sul baiano. A prisão ocorreu durante cumprimentos de mandados de busca e apreensão em imóveis ligados à facção.

Com o preso, foi localizado um revólver calibre 38 com seis munições intactas, uma balança, uma caixa para armazenar munições e um celular.

As investigações seguem visando a identificação de todos os autores e integrantes dos grupos criminosos. As armas e munições foram encaminhadas para a perícia. Equipes da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié) e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Depin) participaram das diligências.