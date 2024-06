DESVIO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Suspeito de desvio milionário no Paraná é preso em Porto Seguro

Um suspeito do crime de associação criminosa foi preso em Porto Seguro, no sul da Bahi,a nessa quarta-feira (26). Ele é acusado de um desvio milionário de contribuições sindicais em Londrina. O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.