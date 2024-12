TRÂNSITO

IPVA 2025: o que acontece se não pagar o imposto?

Mais de 317 mil veículos estão inadimplentes na Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 27 de dezembro de 2024 às 02:00

Veja o calendário de pagamento para 2025 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O calendário de 2025 do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) já foi divulgado. Para obter desconto de 15%, é preciso quitar o tributo até o dia 7 de fevereiro. Mais de 317 mil veículos estão inadimplentes no estado e podem sofrer as consequências de não pagar o imposto. Você sabe quais são?

Em primeiro lugar é preciso saber que o não pagamento do IPVA implica na impossibilidade de renovação do licenciamento do veículo. Conduzir um veículo não licenciado é considerado infração gravíssima, rende multa de R$293,70 e o automóvel pode ser apreendido, em caso de blitz.

Quem explica é o tenente-coronel Jailton Carvalho, coordenador de Fiscalização e Operações de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). “O proprietário recebe sete pontos na carteira de motorista e tem o carro levado para o pátio [apreendido] após a blitz. O veículo não pode ser removido se estiver estacionado pois a infração consiste em conduzir o veículo que não esteja devidamente licenciado”, diz.

Além do pagamento até o dia 7 de fevereiro, outra opção é pagar o IPVA à vista no dia da primeira cota do parcelamento previsto para o seu veículo, de acordo com o calendário (veja abaixo). Nesse caso, o desconto é de 8%. Impostos com valor acima de R$120 podem ser parcelados em até cinco vezes.

IPVA 2025 já tem calendário oficial Crédito: Divulgação / Sefaz