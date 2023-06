Irmãs são mortas a tiros em Feira de Santana

Duas irmãs foram mortas a tiros no bairro do Tomba, em Feira de Santana. O crime aconteceu no último sábado (24) e o autor foi preso.



Segundo informações da Polícia Militar, policiais militares da 65ª CIPM foram acionados para averiguar denúncia de duas mulheres baleadas. Ao chegarem ao local, os policiais já encontraram as adolescentes mortas.



Testemunhas contararam à polícia que o autor dos disparos fugiu para um matagal. Os PMs realizaram buscas na região e encontraram o suspeito, que foi detido e encaminhado para a delegacia que atende à região.