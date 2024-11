LEVANTAMENTO

Itapuã, Pituba e Pernambués são os bairros mais populosos de Salvador

Juntos, os três bairros concentram 14% da população de Salvador

Larissa Almeida

Publicado em 15 de novembro de 2024 às 07:03

Moradores de Itapuã movimentam as ruas do bairro durante pandemia Crédito: Tiago Caldas/Arquivo CORREIO

Os bairros de Itapuã, Pituba e Pernambués concentram 14% da população de Salvador e são líderes em números de domicílios. O mais populoso de todos é Itapuã. É lá onde vivem 60.968 soteropolitanos e onde ficam 30.046 domicílios da cidade, sendo 23.817 deles ocupados, de acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apresentou dados inéditos sobre a população e os domicílios dos bairros da cidade nesta quinta-feira (14).

De acordo com Mariana Viveiros, supervisora de Disseminação de Informações do IBGE, a habitação massiva dos três bairros é relativamente recente, uma vez que todos eles se desenvolveram longe do antigo centro comercial, que até o início da década de 70 era concentrado no Centro Histórico de Salvador. No caso específico de Itapuã, houve uma onda de ocupação ainda mais nova.

"Itapuã era uma área de veraneio nos anos 60 até o início dos anos 70 e foi um dos poucos subdistritos que cresceram populacionalmente. Muitos migraram do centro inicial da cidade para as novas áreas de centralidade, que oferecem estruturas, serviços, qualidade de vida e preços melhores", afirma.

Clímaco Dias, geógrafo e professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), aponta que as grandes dimensões de Itapuã frente a outros bairros do entorno ajudaram a consolidar a localidade como referência comercial, sem deixar que a potência dos centros de lojas ou da feirinha interferisse nas características habitacionais, o que atraiu mais pessoas.

Segundo Ernesto Carvalho, que é historiador e doutor em urbanismo, a escala de moradia de Itapuã foi ainda mais valorizada por conta das zonas de praia e a possibilidade de lazer na orla. Já os bairros da Pituba e de Pernambués passaram a ser procurados por conta da estrutura e dos serviços oferecidos.

"Pernambués e Pituba divergem apenas no quesito de ofertas de lazer e praia, apesar da boa oferta de serviços públicos e de uma predominância de faixas socioeconômicas entre classe média a baixa, que muitas vezes tem a relativa proximidade com outros municípios, como Lauro de Freiras e Camaçari", pontua.

Em 2022, a Pituba abrigava 57.894 habitantes e Pernambués 52.564. Ao todo, a capital baiana tinha 1.213.972 habitantes. No que diz respeito ao número de domicílios, o líder era o bairro da Pituba, com 30.270 domicílios, sendo 25.447 deles particulares permanentes e ocupados. Pernambués aparecia na terceira posição, depois de Itapuã, com 27.278 domicílios, sendo 21.561 particulares permanentes ocupados.