DEMOGRAFIA DOS BAIRROS

Canela é o bairro mais feminino de Salvador e Chame-Chame o mais idoso

Levantamento do IBGE divulgou informações inéditas dos bairros de Salvador

Larissa Almeida

Publicado em 15 de novembro de 2024 às 07:04

Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Separados por apenas três quilômetros de distância, os bairros do Canela e do Chame-Chame são, respectivamente, o mais feminino e o mais idoso de Salvador. Isso é o que revelou um levantamento inédito do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quinta-feira (14), com base nos dados do Censo Demográfico 2022.

Salvador é a capital brasileira com maior proporção de mulheres na população (54,4%), de modo que 164 dos 170 bairros têm mais da metade de habitantes do sexo feminino. À frente de todos, está o Canela, que tem 58,2% da população formada por mulheres. O fenômeno é explicado por Vanessa Cavalcanti, professora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia (PPGNEIM – Ufba), reitera que a influência da dominância do grupo feminino como causa desse resultado.

"Isso pode se confirmar a partir de [estatísticas de] mulheres chefes de família, pela infraestrutura e serviços oferecidos no bairro. Também se concentra nessa região as principais faculdades vinculadas à Ufba, sendo um bairro historicamente, junto com Garcia e Campo Grande, de acolhimento de estudantes que vem de interiores do estado", pontua.

A técnica de enfermagem Carla Jeane, 41 anos, se mudou para o bairro do Canela há três anos e define o local como ideal para viver. "Tem proximidade com o trabalho, com os bancos e com o comércio. Eu consigo resolver várias coisas sem depender de transporte. Ainda é tranquilo, não tem barulho nenhum", ressalta.

Estudante da Ufba, Vitória Maria Cerqueira, 22, se mudou há sete meses da Graça para o Canela por conta da maior proximidade com a universidade e para facilitar o acesso aos serviços essenciais, como supermercado e farmácia. "Para quem é estudante, o Canela é realmente um ótimo bairro, principalmente porque tem vários pontos do ônibus universitário e porque é tranquilo. É um bairro plano e eu gosto daqui por isso também, que não preciso subir ladeira. Eu faço tudo que quero andando e ainda fico perto do Campo Grande e da Avenida 7", diz.

Também estudante da Ufba, Laisa Santana, 21, veio do interior da Chapada Diamantina direto para o Canela. Ela conta que a única experiência ruim no bairro é a insegurança. "Acho aqui muito perigoso. Tem muito assalto, principalmente nos pontos de ônibus", denuncia.

Por sua vez, o Chame-Chame é conhecido como o bom lugar para envelhecer, já que 36,9% dos habitantes tem 60 anos ou mais de idade. De acordo com Mariana Viveiros, supervisora de Disseminação de Informações do IBGE, o bairro tem mais idosos e, consequentemente, mais mulheres. "O bairro que tem maior concentração de pessoas idosas tendem a ter mais mulheres, porque as mulheres vivem mais do que os homens. Elas se tornam majoritárias porque são bairros de ocupação antiga, consolidada. As famílias moram lá há muito tempo, de modo que não são áreas que crescem", aponta.

Há 40 anos, foi o Chame-Chame que a aposentada Nazira Flores, 74, escolheu como local para envelhecer e, segundo ela, a escolha foi acertada. "Eu amo morar aqui, porque é perto do mercado, da praia que nunca vou, do shopping e tem um hospital pertinho. Isso tudo me ajudou a envelhecer bem e com qualidade de vida, mas reconheço que nem todo mundo que mora aqui vive bem. Há dificuldades para algumas pessoas, mas pelo modo que eu vivo, envelheci bem", avalia.

A experiência da aposentada Lúcia Stumpf, 71, é semelhante a de Nazira. A única diferença é que ela aproveita tudo que o bairro proporciona – inclusive a proximidade com a praia. "Moro aqui há nove anos e fiz uma decisão logística, porque queria ficar perto de tudo. Esse tudo é praia, mercado e transporte público. Só de ir todo dia à praia, como eu poderia achar ruim envelhecer aqui? Eu me sinto até jovem e evito passar no shopping, que é onde as idosas ficam", brinca.