'ETERNAMENTE CARNAVAL'

Jammil movimenta a Ponta de Humaitá no primeiro final de semana do Festival da Primavera

Banda gravou projeto audiovisual com a participação de convidados

Da Redação

Publicado em 8 de setembro de 2024 às 20:37

Show integrou a programação do primeiro final de semana do Festival da Primavera Crédito: Felipe Oliveira/Divulgação

A relação exitosa e duradoura entre a banda Jammil e Uma Noites e a Ponta de Humaitá ganhou nova página neste domingo (8), quando o grupo gravou um audiovisual, que ganhou o título de “Eternamente Carnaval”, neste que é um dos principais cartões postais de Salvador. Céu sem nuvens, pirotecnia, grandes hits de diversas fases do Axé cantados em coro pelo público que lotou o local e os clássicos do Jammil deram o tom da tarde e renderam imagens que prometem ficar na história dos fãs da banda e da música baiana. A festa fez parte do primeiro final de semana do Festival da Primavera de Salvador e celebrou o Dia de Nossa Senhora de Monte Serrat, comemorado em 8 de setembro.

“Milla”, “Ê Saudade”, “Minha Estrela” e “Praieiro” se uniram a canções mais novas como “De Novo” — momento marcado pelo dueto de Rafa Barreto, líder do Jammil, com o primeiro convidado do dia, o autor da canção, Jhaca. “É Verão”, um dos maiores hits da banda, foi a canção escolhida para o segundo convidado, Robson Morais, vocalista da banda Mel, que emocionou o público ainda ao dividir com Rafa os vocais de “Baianidade Nagô”. Jau, Olodum, Filhos de Jorge e a dupla Bruninho e Davi completaram o time de convidados para o show especial.

Robson Morais e Rafa Barreto Crédito: Felipe Oliveira/Divulgação

Em “Pra Te Ter Aqui”, uma das baladas românticas do Jammil, Rafa surpreendeu o público em um momento solo no piano. Já em “Colorir Papel”, fogos de artifício coloridos contribuíram ainda mais com a paisagem natural no momento em que o sol se pôs na Baía de Todos os Santos. “Estou muito feliz com esse projeto. É o meu primeiro audiovisual à frente dessa banda que tem uma história tão forte na música brasileira, presenteando o repertório nacional com tantos hits inesquecíveis. Estamos construindo uma história linda com o Jammil, que honra a trajetória de sucesso desse grupo”, disse Rafa, antes de subir ao palco.

Fogos de artifício coloriram a Ponta de Humaitá Crédito: Felipe Oliveira/Divulgação