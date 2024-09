ATRAÇÕES EM SETE BAIRROS

Programação do Festival da Primavera é anunciada pela Prefeitura de Salvador

Estão previstas 30 apresentações musicais durante o mês de setembro

Da Redação

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 21:24

Festival Primavera Crédito: Arquivo CORREIO

Com show de Jammil, Afrocidade e apresentação da banda ATTOOXXÁ, a programação da 10ª edição do Festival da Primavera foi divulgada nesta quinta-feira (5) pela Empresa Salvador Turismo (Saltur). Estão previstas 30 atrações musicais, além de apresentações culturais durante o mês de setembro em sete bairros da capital. O festival começa no próximo sábado (7) e vai até o dia 29.

A programação tem início neste final de semana com a realizado do ‘Quabales da Primavera’, que acontece neste sábado (7), no Nordeste de Amaralina. Com início previsto para às 15h, o evento iniciará com um cortejo que sai da Paróquia São José de Amaralina em direção à Rua Aurelino Silva. O local conta com um espaço gastronômico, feira de artesanato regional, tenda com stand-up comedy e espaço para crianças, além de um palco que receberá a Quabales Banda e artistas convidados.

No domingo (8), a banda Jammil e Uma Noites realiza o evento “Vamos Ver o Pôr do Sol” na Ponta de Humaitá, na Cidade Baixa, a partir das 15h. O evento conta com as participações das bandas Olodum e Filhos de Jorge, os cantores Jau, Robson Morais (Banda Mel) e Jhaca e a dupla sertaneja Bruninho e David. No mesmo dia, o Circo Picolino realiza o evento "A Praça do Circo” com oficinas e espetáculos circenses, shows musicais, feira de artesanato e gastronomia, na orla de Pituaçu.

“Promover a economia criativa de nossa cidade é promover renda e emprego. O Festival da Primavera surgiu com essa ideia de começar a temporada de alta estação do turismo na nossa cidade com um evento que tem a cara de Salvador, onde as pessoas possam ir às praças, se divertir e fazer a roda da economia criativa girar. Vem dando muito certo já há dez edições e tenho certeza de que será incrível esse ano”, destaca o presidente da Saltur, Isaac Edington.

Confira abaixo a programação do Festival Da Primavera Salvador 2024:

07/09 - Parque da Cidade, Itaigara

9h às 17h: Encontro De Carros Antigos Do Veteran Clube Do Brasil - Ba

07/09 - Rua Aureliano Silva, 7, Nordeste de Amaralina

15: 1º Festival Quabales de Primavera – Música, Cultura, Arte e Gastronomia

08/09 - Circo Picolino: Projeto “A Praça do Circo” - Avenida Otávio Mangabeira, S/N, Pituaçu

14h: Abertura com Feira de Artesanato e Gastronomia

14h30: Oficinas Circenses (acrobacias e malabarismo)

15h30: Oficina de Produção de Caxixi

16h: Show musical com Gabriel

18h: Espetáculo Circense “DAQUI”

08/09 - Ponta de Humaitá, Cidade Baixa

15h: "Vamos Ver O Pôr Do Sol" - Gravação de audiovisual da Banda Jammil e Uma Noite com participação de Olodum, Filhos de Jorge, Jau, Robson Moraes, Jhaca e a dupla Bruninho e David

13/09 - Projeto SOBEJO: Arte e Empoderamento no Subúrbio - Associação Beneficente Educacional Cultural Quilombo de Ilha de Maré

17h: Sarau Poético

18h: Espetáculo solo “Sobejo”

19h: Debate

13/09 - Praça Das Artes, Pelourinho

18h: Evento Girassóis - DJ Belle Z Nininha / Márcia Castro

14/09 - Largo da Baixa do Bonfim

16h: Projeto “A Cidade Baixa Toca Berimbau” - Concertos da Orquestra de Berimbaus da Bahia (Regência: Maestro Tarcísio Sales)

14/09 - Praça Das Artes, Pelourinho

18h: Evento Girassóis - DJ Fabão/ Shows de Samba Djanira com Illy / Vitrolab / Samba Trator / Lucas AXe / Mavi

17/09 a 22/09 - Campo Grande

9h às 22h: 11ª Feira de Artes da Primavera

20/09 - Baile Da Cidade: Orquestras no Campo Grande - Praça do Campo Grande

16h: Orquestra de Câmara de Salvador OCSal| Tema: A Margarida

17h30: Orquestra Paulo Primo| Tema: A Rosa

19h: Orquestra Zeca Freitas| Tema: O Girassol

20h30: Orquestra Sérgio Benutti| Tema: A Orquídea

22h: Orquestra Fred Dantas| Tema: O Cravo

21/09 - Praça do Campo Grande

18h às 20h: Show Portal Black – com Márcia Short

20h às 22h: Baile Do Bem - Shows com Fernanda Abreu, Cátia Guimma, Wil Carvalho, Paula Lima e Sérgio Loroza

21/09 - Largo da Mariquita, Rio Vermelho

17h: Shows No Rio Vermelho – com Zé Atunbí / Marcio Mello/ Afrocidade convida Nêssa

22/09 - Parque dos Ventos, Boca do Rio

10h: Show dos Irmãos Macêdo na Maratona de Salvador

22/09 - Dique do Tororó

11h: Volta No Dique Com O Mudei De Nome

22/09 - Largo da Mariquita, Rio Vermelho

18h: Gravação Audiovisual do ÀTTØØXXÁ

29/09 - Praça do Campo Grande

18h às 22h: Baile Da Melhor Idade – Shows com a Banda Us Beatles E Banda Pholhas

29/09 - Pedal da Primavera (Local a definir)

29/09 - Fim de linha da Ribeira (Fábrica Cultural)

10h às 20h: Mercado Iaô Primavera

Shows no Mercado Iaô

Espaço: PRAÇA DOS SAVEIROS

11:30 Samba da Leoah

14:00 Samba Ohana

Espaço: GALPÃO DAS ARTES

11:30 DJ Belle

13:30 Ricardo Boa Sorte

14:30 Premiação Acelera Iaô

ITINERANTE

13:30 Performance de Dança com Agatha Simas

15:30 Jorge Fogueirão

Espaço: PALCO DIVA

16:00 Sarajane

17:30 Sambaiana