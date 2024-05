TRANSMISSÃO DE CARGO

Jerônimo terá missão internacional e Cynthia Resende será governadora em exercício

Jerônimo retorna à Bahia no próximo dia 17

Da Redação

Publicado em 11 de maio de 2024 às 15:37

Governador terá missão internacional Crédito: Thuane Maria/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), transferiu o cargo neste sábado (11) para a desembargadora Cynthia Resende. Ela será a governadora em exercício durante a saída de Jerônimo do país.

Na próxima semana, o governador terá uma missão internacional na Holanda, Bélgica e Alemanha. Seu retorno será no dia 17. O Governo do Estado não detalhou as atividades da missão.

Cynthia é presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-BA). Natural de Aracaju, é a quarta mulher a assumir a presidência do TJ-BA e a terceira governadora interina do estado.