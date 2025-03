NESTA QUINTA

Jogadora Hortência vem a Salvador para palestra exclusiva

Evento é realizado pela Prefeitura da capital no Centro de Cultura Cristã da Bahia

A Prefeitura de Salvador realiza nesta quinta-feira (27), a partir das 9h, o 2º Encontro de Mulheres Líderes da gestão municipal. O evento será realizado no Centro de Cultura Cristã da Bahia (CECBA), que fica no bairro do Costa Azul.>

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) participará da abertura, que vai contar com uma palestra da ex-jogadora de basquete e ícone do esporte brasileiro Hortência Marcari.>

Em 2002, entrou para o Hall da Fama do basquete feminino. Três anos depois, ingressou no Hall da Fama do basquete (geral), onde está imortalizada ao lado de Oscar e Michael Jordan. Foi escalada também como penúltima condutora da tocha olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos do Rio, em 2016.>