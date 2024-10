CAPACITAÇÃO

Jornalista Dina Rachid promove curso O Poder da Voz

Com uma carreira consagrada no rádio e na televisão da Bahia, a jornalista Dina Rachid promove o curso "O Poder da Voz". A imersão terá técnicas importantes para facilitar a comunicação.

O curso será realizado no próximo sábado (26), no Hotel Mercure Pituba, das 8h às 17h30. As vagas são limitadas e as inscrições são realizadas exclusivamente pelo WhatsApp ou no Sympla.