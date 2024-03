PLANALTO

Jovem de 19 anos é morto a facadas no interior da Bahia

Um jovem de 19 anos foi morto com golpes de faca na madrugada de segunda-feira (25) no centro da cidade de Planalto, no centro sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, já há indicativo de autoria, porém as circunstâncias e motivação do crime ainda estão sendo apuradas pela Delegacia Territorial (DT). A vítima foi identificada como Cleiton Lima dos Santos.