CRIME

Jovem de 22 anos é morto a tiros após sair de casa com amigo na Fazenda Grande do Retiro

Um rapaz de 22 anos foi morto a tiros na quinta-feira (7) no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, depois de sair de casa com um amigo.

Mateus Santiago dos Santos saiu de casa acompanhado do amigo quando, na Rua Candinho Fernandes, os dois foram abordados por um homem que estava de moto. O amigo de Mateus correu, mas ele ficou no local e foi baleado. Não se sabe ainda o que motivou o crime.

A Polícia Civil diz que as guias periciais e de remoção foram expedidas e diligências estão sendo realizadas para identificar os suspeitos e esclarecer a motivação e as circunstâncias do crime. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).